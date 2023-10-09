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14:41, 9 октября 2023Моя страна

Буддийские монахи из Индии построят песочные мандалы в Калмыкии

Монахи из монастыря Дрепунг Гоманг в Индии построят песочные мандалы в Калмыкии

Фото: m_hweldon / Wikimedia

В Калмыкию приедет делегация монахов из индийского монастыря Дрепунг Гоманг. Об этом сообщает MK.RU.

Монахи построят две песочные мандалы — в Элисте и в поселке Яшкуль. Так, возведение мандалы Будды Медицины в молельном зале центрального хурула в Элисте стартует 11 октября.

Помимо этого, монахи из Индии совместно со священнослужителями Центрального хурула проведут ритуалы Часум, Кангсо, Шернинг Дудок, Долкар Цеванг, а 13 октября — молебен по усопшим.

Завершить строительство мандалы в Элисте планируется 16 октября. После этого монахи из монастыря Дрепунг Гоманг в течение нескольких дней проведут ряд ритуалов и построят песочную мандалу в Яшкуле.

Церемония разрушения мандалы Будды Медицины в главном буддийском храме Калмыкии состоится 29 октября.

В сентябре в Элисте прошла международная выставка ойрат-монгольской каллиграфии, посвященная 375-летию создания ойрат-калмыцкой письменности «Тодо бичиг» (Ясное письмо). Свои работы представили каллиграфы из центра каллиграфии «Соел Бичг» в Монголии, автономного района Внутренняя Монголия и Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, а также Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области, Санкт-Петербурга.

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    Карина Черных
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