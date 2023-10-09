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22:04, 9 октября 2023Мир

Эрдоган заявил о готовности стать посредником между Израилем и Палестиной

Эрдоган: Турция готова стать посредником между Израилем и Палестиной

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Анкара готова к посредничеству для прекращения вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом рассказал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал TRT Haber.

Глава государства обратился к нации после заседания правительства, которое состоялось под его председательством. «Мы готовы к любому посредничеству», — указал турецкий лидер. По его словам, Турция готова сделать все для обмена пленными между сторонами и прекращения противостояния.

Ранее Эрдоган призвал к снижению напряженности между Израилем и Палестиной. 7 октября Израиль объявил о начале операции «Железные мечи» после массового ракетного обстрела территории еврейского государства.

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    Марина Совина
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