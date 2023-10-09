Евросоюз заявил о неопределенности финансирования Украины со стороны США

Жозеп Боррель заявил о неопределенности финансирования Украины со стороны США

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что последние события в США свидетельствуют о неопределенности финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны Вашингтона. Об этом он написал в своем блоге.

По его словам, это увеличивает ответственность ЕС в данном вопросе в будущем. «В краткосрочной перспективе мы не сможем компенсировать отсутствие поддержки США, рассчитываем, что наши друзья и союзники быстро найдут пути выхода из тупика», — сказал он.

Боррель также подчеркнул, что в общей сложности финансовые обязательства Европейского союза и стран-членов в отношении Киева составляют 82 миллиарда евро. Это включает 25 миллиардов евро на военные расходы.

Ранее сообщалось, что Украина рискует лишиться американской помощи, ее будущее зависит от результатов выборов палаты представителей США. По словам обозревателя CBS News Кэтрины Уотсон, снижение поддержки среди республиканцев демонстрирует настрой американского общества.