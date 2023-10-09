Посол Израиля в России прокомментировал возможность операции в секторе Газа

Посол Израиля в России Цви: возможна операция в секторе Газа

Военная операция армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в регионе сектора Газа возможна. Об этом сообщил посол страны в России Александр Бен Цви, передает ТАСС.

«Когда мы объявили о состоянии войны с ХАМАС, состояние войны включает в себя все, в том числе и наземную операцию. Возможно, что это произойдет. Это я не знаю, это решается на уровне армии», — сообщил посол.

Он также добавил, что Израилем не ведутся переговоры с ХАМАС по заложникам.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что риск вовлечения третьих стран в ситуацию в Израиле, где разворачивается конфликт с Палестиной, велик. Таким образом пресс-секретарь прокомментировал ситуацию с движением флота США в сторону Израиля в ответ на обострение конфликта с Сектором Газа.