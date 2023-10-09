Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:42, 9 октября 2023Мир

Израиль ликвидировал одного из старших командиров ХАМАС

Израиль ликвидировал одного из старших командиров ХАМАС при авиаударе

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Израиль ликвидировал одного из старших командиров ХАМАС Рафата Абу Хилала при авиаударе в лагере Башит в провинции Рафах, к югу от сектора Газа. Об этом сообщает палестинская газета Donia Al-Watan.

В результате бомбардировки погибло большое число палестинцев. Есть пропавшие без вести и раненые.

Ранее израильская армия сообщила о нанесении удара по командному посту радикального движения «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России). Помимо этого, беспилотники атаковали командный центр ракетных систем ХАМАС.

Кроме того, истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по трем оперативным командным центрам палестинской группировки ХАМАС. Кадры массированных ударов Израиля по сектору Газа были опубликованы в сети.

Что думаешь? Оцени!
    Анжелика Бережная
    Обсудить
    Последние новости

    Выбрана новая «Мисс Россия». Что известно о самой красивой девушке страны и почему на конкурсе не обошлось без скандала?

    В России высказались о снижении внимания к Украине из-за конфликта в Израиле

    В ХАМАС высказались об обмене захваченных в Израиле заложников

    Тренер назвал самое эффективное упражнение для прокачки мышц ног и ягодиц

    Армия Израиля сообщила о возвращении под контроль населенных пунктов

    Главного раввина России госпитализировали в столичную клинику

    Российские военные заманили ВСУ в котел в районе Купянска

    Названа помогающая сохранить зрение в пожилом возрасте ягода

    В российской технике задействуют китайскую начинку

    Бывшая порноактриса поддержала Палестину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости