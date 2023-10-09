Израиль ликвидировал одного из старших командиров ХАМАС

Израиль ликвидировал одного из старших командиров ХАМАС при авиаударе

Израиль ликвидировал одного из старших командиров ХАМАС Рафата Абу Хилала при авиаударе в лагере Башит в провинции Рафах, к югу от сектора Газа. Об этом сообщает палестинская газета Donia Al-Watan.

В результате бомбардировки погибло большое число палестинцев. Есть пропавшие без вести и раненые.

Ранее израильская армия сообщила о нанесении удара по командному посту радикального движения «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России). Помимо этого, беспилотники атаковали командный центр ракетных систем ХАМАС.

Кроме того, истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по трем оперативным командным центрам палестинской группировки ХАМАС. Кадры массированных ударов Израиля по сектору Газа были опубликованы в сети.