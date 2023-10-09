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14:09, 9 октября 2023Мир

Песков назвал Украину возможным источником оружия для ХАМАС

Представитель Кремля Песков: ХАМАС могло получить оружие с Украины

Фото: Yousef Masoud / AP

Украина является возможным источником, откуда ХАМАС могло получить оружие. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Очевидно также то, что сотни тысяч тонн вооружений, которые коллективный Запад направляет на территорию Украины, не полностью оседают там, что часть из них оружейными баронами распродается по всему миру», — заявил представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что пока рано делать выводы, необходимо дождаться достоверной информации из самого Израиля, с опорой на собственную разведку.

Ранее Песков предупредил, что риск вовлечения третьих стран в ситуацию в Израиле, где разворачивается конфликт с Палестиной, велик. Таким образом пресс-секретарь прокомментировал ситуацию с движением флота США в сторону Израиля в ответ на обострение конфликта с сектором Газа.

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    Максим Габриелян
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