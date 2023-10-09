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20:51, 9 октября 2023Мир

Президент Израиля сравнил число погибших от ХАМАС с жертвами Холокоста

Президент Израиля: столько евреев не погибало за один день со времен Холокоста
Ицхак Герцог

Ицхак Герцог. Фото: Jacob King / Reuters

Президент Израиля Ицхак Герцог в обращении к международному сообществу заявил, что такое количество евреев не погибало за один день со времен Холокоста. Об этом пишет РИА Новости.

«По моему мнению, со времен Холокоста столько евреев не погибали за один день. Со времен Холокоста мы не видели такого, когда еврейских женщин и детей, бабушек и дедушек, даже переживших Холокост сгоняли в грузовики и брали в плен», — сказал Герцог.

Ранее Израиль привел данные о погибших в результате нападения ХАМАС. Около 800 граждан Израиля погибли и более 2400 были ранены. Число погибших в результате ответных ударов по сектору Газа превысило 370.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе, а военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в «состояние войны».

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    Анастасия Яланская
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