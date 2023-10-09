Назван способ сделать секс регулярным и ярким

Сексуальное влечение — первое чувство, которое пропадает, когда возникают жизненные проблемы, заверила психолог, сексолог Алина Максимова. В комментарии для «Ленты.ру» эксперт назвала способы находить время и силы на то, чтобы сделать сексуальную жизнь яркой и регулярной.

По словам психолога, усталость, из-за которой у многих нет желания заниматься сексом с партнером, обычно появляется из-за стресса или большой загруженности. Однако, отметила Максимова, именно занятие сексом способно помочь справиться с негативными последствиями нервного и физического перенапряжения.

«Интимная близость — это и физическая нагрузка, и способ переключиться, и поставщик улучшающих настроение гормонов», — объяснила она. Максимова добавила, что выделять время на сексуальную жизнь очень важно.

Необходимо планировать время интимной близости с партнером, чтобы оставлять для него силы, физические и эмоциональные ресурсы. Некоторые негативно относятся к идее ставить секс в календарь. И зря: все утомляющие занятия наверняка есть в календаре, а чего в нем нет, то и не реализуется Алина Максимова психолог, сексолог

Для того чтобы секс был регулярным и ярким, нужно также пересмотреть приоритеты, продолжила собеседница «Ленты.ру». По ее словам, человеку необходимо задать себе вопрос, для чего он работает так много, что у него не остается сил на интимную жизнь.

«Больше отдыхайте, позволяйте себе расслабиться и ничего не делать. Думайте о сексе чаще, работайте над улучшением его качества. Занимайтесь приятными вещами, избавляйтесь от напряжения», — призвала психолог.

Если же все эти методы не помогли, нужно обратиться к врачу, рекомендовала сексолог. Если усталость длится более двух недель, речь может идти о нехватке витаминов и микроэлементов или даже о депрессии, дополнила Максимова.

Ранее Алина Максимова дала совет мужчинам, страдающим из-за прошлой интимной жизни своих жен. Она посоветовала не расспрашивать избранниц о количестве любовников в прошлом.