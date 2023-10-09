Орловские школьники соберут желуди ради восстановления лесов

Жители Орловской области примут участие в акции «Собери желуди — сохрани лес»

Институт развития образования Орловской области организовал экологическую акцию «Собери желуди — сохрани лес» для школьников, их родителей и учителей. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Орловской области.

Участникам акции дали рекомеедации по подготовке семенного материала. Так, семена дуба красного и дуба черешчатого нужно класть в разные емкости, при этом желуди должны быть сухими, твердыми и полными — без трещин, отверстий или следов повреждений. Кроме того, держать желуди в полиэтиленовых мешках длительное время нежелательно, поскольку из-за кучности они сыреют и начинают преждевременно прорастать или плесневеют и погибают. Чтобы предотвратить порчу материала, советуют собирать и хранить желуди в картонных коробках или тканевых мешках.

Отмечается, что для восстановления леса необходимо собрать более двух тонн желудя. Жители области, которые примут участие в акции, могут собирать желуди в лесу, парке или сквере, а затем передавать их в ближайшее лесничество.

В сентябре сообщалось, что в течение 2023 года в Татарстане восстановили 3,7 тысячи гектаров леса.