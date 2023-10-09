Раскрыты подробности состояния попавшего в драку российского актера

Раскрыты подробности состояния попавшего в драку актера Павла Баршака

Раскрыты подробности состояния российского актера Павла Баршака, который был госпитализирован после драки. Об этом пишет KP.RU.

Режиссер Александр Баршак, который является братом актера, сообщил, что с его родственником все в порядке. «С Павлом все в порядке. Если не считать попадания в больницу. Это была совершенно бытовая история. Ничего серьезного», — сказал он.

Собеседник издания также отметил, что уже завтра Баршак планирует вернуться к съемкам.

До этого были раскрыты подробности драки с участием российского актера. О том, что актер Павел Баршак попал в больницу с пробитой грудной клеткой и переломом ребер, сообщалось ранее. Он получил травмы во время драки с мужчиной, который залез в окно к его подруге.