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17:15, 9 октября 2023Культура

Раскрыты подробности состояния попавшего в драку российского актера

Раскрыты подробности состояния попавшего в драку актера Павла Баршака
Павел Баршак

Павел Баршак. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Раскрыты подробности состояния российского актера Павла Баршака, который был госпитализирован после драки. Об этом пишет KP.RU.

Режиссер Александр Баршак, который является братом актера, сообщил, что с его родственником все в порядке. «С Павлом все в порядке. Если не считать попадания в больницу. Это была совершенно бытовая история. Ничего серьезного», — сказал он.

Собеседник издания также отметил, что уже завтра Баршак планирует вернуться к съемкам.

До этого были раскрыты подробности драки с участием российского актера. О том, что актер Павел Баршак попал в больницу с пробитой грудной клеткой и переломом ребер, сообщалось ранее. Он получил травмы во время драки с мужчиной, который залез в окно к его подруге.

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    Варвара Кошечкина
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