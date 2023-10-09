Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:25, 9 октября 2023Мир

Раскрыто значение буквы V на израильских танках

Военный эксперт Клинцевич: буква V на израильских танках не связана с Россией

Фото: Saeed Qaq / Anadolu Agency / Getty Images

Израильские танки с буквой V не связаны с Россией, считает военный эксперт Андрей Клинцевич. Об этом пишет NEWS.ru.

Буква, ставшая известной в ходе специальной военной операции России на Украине, изображена на танках армии Израиля из соображений целесообразности, пояснил он. Кроме того, израильтяне используют ее давно: она располагается на танках под разными углами.

«Простые графические символы легко различимы приборами наблюдения на больших дистанциях. Когда мы [российская армия] принимали эти символы, мы тоже не закладывали никакой идеологии, а просто использовали удобные обозначения», — прокомментировал Клинцевич.

Ранее фотографии с подбитыми израильскими танками, на которых изображена буква V и, предположительно, буква Z распространились в соцсетях, вызвав вопросы у пользователей.

Минобороны России разъясняло значение букв Z и V. По информации ведомства, они не несут специальной нагрузки и не являются официальными воинскими символами.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Яланская
    Обсудить
    Последние новости

    Глюкоза в убежище, Пугачева в аэропорту, а Макаревич желает победы своим. Что делают звезды во время войны в Израиле?

    Москвич умер после принятия «средства от мигрени»

    В Дагестане приостановили работу 150 АЗС из-за нарушения требований безопасности

    Стало известно о возможном призыве сына Максима Виторгана в армию Израиля

    Кадыров рассказал о вручении Путину награды

    Минобороны заявило о нанесении поражения ВСУ у Работино

    Минобороны заявило о поражении склада ВСУ в Черниговской области

    В России резко выросли продажи подержанных автомобилей

    Власти Израиля поручили перекрыть подачу воды в cектор Газа

    Дачников призвали срочно обмотать деревья старыми колготками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости