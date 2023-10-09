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05:27, 9 октября 2023Мир

Сын Трампа заметил странную деталь на видео с палестинцами

Сын Трампа Дональд заметил на видео американские автоматы M4 в руках палестинцев

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Старший сын экс-президента США, предприниматель Дональд Трамп-младший заметил странную деталь на видео, где палестинцы радуются началу атак исламистского движения ХАМАС на Израиль. Он высказал свое предположение в соцсети X (бывшая Twitter).

На кадрах люди стреляют в воздух из оружия, больше напоминающего американские автоматы M4, нежели привычные для Ближнего Востока АК-47, заметил предприниматель. Он также озвучил вопрос, могло ли это оружие быть из тех запасов, что Соединенные Штаты Америки оставили «Талибану» (организация признана террористической и запрещена в России), покидая свои позиции в Афганистане.

Ранее в Белом доме подтвердили, что среди жертв в Израиле оказалось несколько американцев. Тем временем посольство Израиля в Вашингтонe сообщило, что боевики палестинского движения ХАМАС похитили 100 граждан — среди них есть мирные жители и военные.

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    Александра Синицына
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