В Белом доме подтвердили гибель нескольких американцев в Израиле

В Белом доме подтвердили гибель нескольких американцев в результате атаки ХАМАС

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома подтвердил гибель нескольких американцев в результате атаки ХАМАС на Израиль. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы можем подтвердить гибель нескольких граждан США. Мы продолжаем следить за ситуацией и остаемся в контакте с нашими израильскими партнерами, особенно местными властями», — отметил собеседник агентства.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на внутренний документ правительства Соединенных Штатов сообщал, что по меньшей мере три американца погибли в результате атаки ХАМАС на Израиль.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.