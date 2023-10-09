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04:21, 9 октября 2023Мир

В Белом доме подтвердили гибель нескольких американцев в Израиле

В Белом доме подтвердили гибель нескольких американцев в результате атаки ХАМАС

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома подтвердил гибель нескольких американцев в результате атаки ХАМАС на Израиль. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы можем подтвердить гибель нескольких граждан США. Мы продолжаем следить за ситуацией и остаемся в контакте с нашими израильскими партнерами, особенно местными властями», — отметил собеседник агентства.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на внутренний документ правительства Соединенных Штатов сообщал, что по меньшей мере три американца погибли в результате атаки ХАМАС на Израиль.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.

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