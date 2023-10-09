В результате атаки ХАМАС на Израиль погибли три американца

CNN: по меньшей мере три американца погибли в результате атаки ХАМАС на Израиль

По меньшей мере три американца погибли в результате атаки ХАМАС на Израиль. Об этом сообщает CNN со ссылкой на внутренний документ правительства Соединенных Штатов.

«Госдепартамент знает от трех гражданах США, убитых на границах Газы, а также американцах, местонахождение которых неизвестно», — сообщает телеканал.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден отдал распоряжение оказать дополнительную помощь Израилю. Отмечается, что Байден и вице-президент Камала Харрис проинформированы о ситуации и намерены остаться в тесном контакте с израильскими партнерами.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.