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11:33, 9 октября 2023Мир

Российские военные заманили ВСУ в котел в районе Купянска

Экс-советник ЦРУ Джонсон: военные РФ заманили ВСУ в котел в районе Купянска

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные заманили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в котел в районе Купянска. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По его словам, в котел попало огромное количество украинских солдат. «Когда этот котел закроется, эти солдаты будут либо уничтожены, либо им придется сдаться, и я думаю, что это будет одно из самых крупных поражений для Украины», — заключил Джонсон.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ грозит попадание в котел на работинском участке Запорожской области. Чтобы избежать попадания в котел, украинские войска предпринимают попытки расширить «горловину» на запад в сторону села Копани от Новопрокоповки.

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    Виктория Кондратьева
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