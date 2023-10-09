Экс-советник ЦРУ Джонсон: военные РФ заманили ВСУ в котел в районе Купянска

Российские военные заманили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в котел в районе Купянска. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По его словам, в котел попало огромное количество украинских солдат. «Когда этот котел закроется, эти солдаты будут либо уничтожены, либо им придется сдаться, и я думаю, что это будет одно из самых крупных поражений для Украины», — заключил Джонсон.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ грозит попадание в котел на работинском участке Запорожской области. Чтобы избежать попадания в котел, украинские войска предпринимают попытки расширить «горловину» на запад в сторону села Копани от Новопрокоповки.