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14:25, 9 октября 2023Мир

Украинец пострадал в ДТП с участием машины премьера Польши

Wirtualna Polska: украинец пострадал в ДТП с участием машины премьера Польши
Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий. Фото: Juan Medina / Reuters

В июле 2023 года украинец пострадал в ДТП с участием машины премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, которое произошло в Тернопольской области. Об этом пишет издание Wirtualna Polska.

Тогда Моравецкий посетил Украину с официальным визитом. Кортеж польского премьера направлялся в село Пужники.

Одна из машин кортежа протаранила автомобиль 42-летнего Олега Лищука.

«Я не могу сказать, какая из машин — предпоследняя или последняя — выехала на обочину с той стороны, на которой я стоял, и полетела прямо на меня. Это было лобовое столкновение. Звук, треск, и я ничего не помню», — рассказал украинец польскому изданию.

У Лищука были четыре перелома левой ноги, повреждение коленного сустава и еще два перелома. Польские дипломаты настояли на том, чтобы мужчину лечили в военном госпитале в Кракове.

Лищук пожаловался на то, что ему оплатили только операцию, а его жене — лишь несколько дней в гостинице. Дальше помощь прекратилась, несмотря на обещания. В результате ему стал помогать польский благотворительный фонд.

«Чиновники обещали ему полную помощь, но после первых дней в краковской больнице перестали беспокоиться о его судьбе. Лищук был брошен на произвол судьбы: он нуждается в длительной и дорогой реабилитации», — пишет Wirtualna Polska.

Ранее член Европарламента от Польши Анна Залевская призвала Еврокомиссию защитить польских производителей ягод от негативного влияния дешевых поставок с Украины. Она напомнила, что польские фермеры оказались в сложной ситуации из-за конфликта на Украине, и обратилась к комиссару ЕС по вопросам торговли Валдису Домбровскису с просьбой принять «срочные меры» для восстановления баланса на европейском рынке.

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    Александр Слабиев
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