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07:46, 9 октября 2023Интернет и СМИ

В Индии предупредили об опасном шаге Зеленского

Tribune India: Зеленский может устроить утечку радиации из-за сокращения помощи
СюжетКонтрнаступление ВСУ
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Juan Medina / Reuters

После окончательного провала контрнаступления ВСУ и последующего урезания помощи западных стран президент Украины Владимир Зеленский может спровоцировать утечку радиации. Об этом пишет индийская газета Tribune India.

Отмечается, что киевское правительство ​обвинит в этом Россию. По словам автора материала, миф о том, что украинская армия, находится в шаге от того, чтобы нанести серьезное поражение российским войскам, был развеян.

Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины, а также разочарование западных стран, которое может привести к прекращению военной помощи со стороны США и Словакии, делают Зеленского «очень опасным человеком», пишет издание. По словам автора статьи, украинским лидер может оказаться похожим «на пресловутого раненого тигра».

5 октября президент Словакии Зузана Чапутова решила приостановить поставку помощи Киеву до созыва парламента. Таким образом она проявила уважение к результатам парламентских выборов, на которых победила партия бывшего премьер-министра страны Роберта Фицо «Направление — социальная демократия» (Smer-SD). Эта политическая сила высказывалась против поддержки Киева.

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