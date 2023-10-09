Tribune India: Зеленский может устроить утечку радиации из-за сокращения помощи

После окончательного провала контрнаступления ВСУ и последующего урезания помощи западных стран президент Украины Владимир Зеленский может спровоцировать утечку радиации. Об этом пишет индийская газета Tribune India.

Отмечается, что киевское правительство ​обвинит в этом Россию. По словам автора материала, миф о том, что украинская армия, находится в шаге от того, чтобы нанести серьезное поражение российским войскам, был развеян.

Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины, а также разочарование западных стран, которое может привести к прекращению военной помощи со стороны США и Словакии, делают Зеленского «очень опасным человеком», пишет издание. По словам автора статьи, украинским лидер может оказаться похожим «на пресловутого раненого тигра».

5 октября президент Словакии Зузана Чапутова решила приостановить поставку помощи Киеву до созыва парламента. Таким образом она проявила уважение к результатам парламентских выборов, на которых победила партия бывшего премьер-министра страны Роберта Фицо «Направление — социальная демократия» (Smer-SD). Эта политическая сила высказывалась против поддержки Киева.