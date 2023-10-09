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14:03, 9 октября 2023Путешествия

Стала известна ситуация во Внуково после сбоя в системе обработки багажа

Пресс-служба Внуково сообщила об устранении сбоя системы обработки багажа

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сбой системы обработки багажа, который произошел в понедельник, 9 октября, в аэропорту Внуково, устранен. О нынешней ситуации в московской авиагавани РИА Новости рассказали в пресс-службе компании.

«В международном аэропорту Внуково были зафиксированы кратковременные технические неполадки в системе обработки багажа, — говорится в сообщении. — На данный момент неисправности устранены».

Также стало известно, что сейчас столичная воздушная гавань работает в штатном режиме.

Ранее в понедельник, 9 октября, огромные очереди образовались в московском аэропорту Внуково из-за сбоя системы обработки багажа. Около 5:00 багажные ленты на стойках регистрации остановились. В результате пассажирам приходилось после оформления билетов нести чемоданы в секцию приема негабаритного багажа. Там отмечалось наибольшее скопление путешественников.

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    Фариза Бацазова
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