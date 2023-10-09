Небензя сообщил об итогах заседания СБ ООН по ситуации в секторе Газа и Израиле

Совбез ООН по итогам заседания не принял заявления по ситуации в Газе и Израиле

По итогам закрытого заседания Совбез ООН не принял никакого заявления по ситуации в секторе Газа и Израиле. Постпред России при ООН Василий Небензя ответил отрицательно на вопрос о том, есть ли заявление СБ, пишет РИА Новости.

Постпред Мальты Ванесса Фрейзер рассказала, что ни одно из государств не предлагало проекта заявления. Она отметила, что все члены Совбеза осудили нападение ХАМАС на израильскую территорию.

В свою очередь, постпред ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба уточнила, что с докладом о ситуации в зоне палестино-израильского конфликта выступил спецкоординатор организации Тор Веннесланд.

Ранее сообщалось, что Совбез ООН начал в закрытом режиме встречу по обострению ситуации вокруг сектора Газа. Как подчеркивалось, обсуждения в закрытом режиме предоставляют сторонам более широкие возможности для дискуссий, чем открытые встречи с публичными заявлениями.

Кроме того, постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь перед началом заседания сообщил, что Пекин «осуждает все атаки против гражданских лиц».

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.