Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:46, 9 октября 2023Мир

Небензя сообщил об итогах заседания СБ ООН по ситуации в секторе Газа и Израиле

Совбез ООН по итогам заседания не принял заявления по ситуации в Газе и Израиле
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com

По итогам закрытого заседания Совбез ООН не принял никакого заявления по ситуации в секторе Газа и Израиле. Постпред России при ООН Василий Небензя ответил отрицательно на вопрос о том, есть ли заявление СБ, пишет РИА Новости.

Постпред Мальты Ванесса Фрейзер рассказала, что ни одно из государств не предлагало проекта заявления. Она отметила, что все члены Совбеза осудили нападение ХАМАС на израильскую территорию.

В свою очередь, постпред ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба уточнила, что с докладом о ситуации в зоне палестино-израильского конфликта выступил спецкоординатор организации Тор Веннесланд.

Ранее сообщалось, что Совбез ООН начал в закрытом режиме встречу по обострению ситуации вокруг сектора Газа. Как подчеркивалось, обсуждения в закрытом режиме предоставляют сторонам более широкие возможности для дискуссий, чем открытые встречи с публичными заявлениями.

Кроме того, постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь перед началом заседания сообщил, что Пекин «осуждает все атаки против гражданских лиц».

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль объявил войну ХАМАС и «Хезболле». На юге страны продолжаются бои, погибло больше тысячи человек

    Популярная модель снялась топлес в рекламе

    Экс-командующий КСИР предположил возможные сроки эскалации в Израиле

    Небензя сообщил об итогах заседания СБ ООН по ситуации в секторе Газа и Израиле

    Samsung представила чип для флагманских смартфонов

    Москвичи сделали уличный дом для кошек и умилили пользователей сети

    Евросоюз заявил о неопределенности финансирования Украины со стороны США

    ХАМАС заявил о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

    Объявлена победительница конкурса «Мисс Россия-2023»

    В Африке массово жалуются на кражу пенисов. Это не шутка, а серьезная проблема: ей занимаются полиция и психиатры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости