Жителям Израиля порекомендовали запастись водой и едой на трое суток

Власти Израиля порекомендовали жителям запастить водой и едой на 72 часа

Власти Израиля порекомендовали жителям страны запастись едой, водой и медикаментами на трое суток для пребывания в бомбоубежищах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Командования тыла.

«Учитывая развитие боевых действий на различных направлениях, необходимо подготовить снаряжение, которое позволит вам и вашей семье длительное время находиться на охраняемой территории до 72 часов», — отметили там.

Израильтянам напомнили, что следует запастись водой из расчета три литра на человека в день, консервами, портативными аккумуляторами и радиоприемниками на батарейках для получения оповещений, фонариками. Также необходимо собрать деньги, личные документы и инвентарь для маленьких детей или животных.

В пресс-службе Армии обороны Израиля уточнили, что сообщение Командования тыла является советом общего характера, а не инструкцией, обязательной к немедленному исполнению.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.