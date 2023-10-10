Алена Водонаева показала тело в бикини

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева показала фигуру в откровенном наряде на новом видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя телеведущая предстала на фоне песка и моря в бикини бежевого оттенка, демонстрируя подтянутое тело с кубиками пресса. Упомянутый наряд состоял из топа-бандо и плавок на резинке с высокой посадкой. «Мать на пляже. Ни больше ни меньше», — подписала она ролик, добавив эмодзи в виде пальмы.

Помимо этого, звезда распустила длинные волосы коричневого цвета. Ее образ дополняли татуировки на обеих руках.

Ранее в октябре Алена Водонаева показала откровенное декольте со словами «я секс-символ эпохи». Блогерша снялась в темно-зеленом приталенном комбинезоне без рукавов и с широкими штанинами. Наряд оформлен декольте, открывающим часть груди.