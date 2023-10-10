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09:08, 10 октября 2023Наука и техника

Доказана взаимосвязь между микробиомом кишечника и ревматоидным артритом

Science Advances: доказана связь кишечного микробиома и ревматоидного артрита

Фото: Klara Kulikova / Unsplash

Команда специалистов из клиники Майо доказала связь между кишечным микробиомом и развитием ревматоидного артрита. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.

Ранее сложно было определить, является ли кишечная микробиота причиной ревматоидного артрита, поскольку аутоиммунный ответ развивается до проявления клинических симптомов за год-десять лет.

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В ходе экспериментов в лабораторных пробирках (in vitro) авторы рассмотрели влияние кишечной бактерии Eggerthella lenta на аутоиммунный ответ до появления симптомов ревматоидного артрита. Оказалось, что в ответ на воздействие микроорганизма иммунная система вырабатывает аутоантитела, которые ошибочно атакуют ткани и клетки организма. Кроме того, бактерия приводит к снижению уровня аминокислот (аргинин, цитруллин и метаболиты триптофана), напоминающий показатели у пожилых людей, у которых такой уровень формируется из-за старения.

Кроме того, была выявлена корреляция между Eggerthella lenta и более высокими уровнями аутоантител у женщин с ревматоидным артритом.

Открытие можно использовать в качестве биомаркера для диагностики заболеванием.

В будущем команда планирует продолжить свои исследования. В частности, они хотят понять, как воздействие на Eggerthella lenta с помощью антибиотиков или специфических генов и метаболитов может влиять на аутоиммунитет при ревматоидном артрите. Они также изучат связь между бактериями и старением.

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    Елена Апазиди
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