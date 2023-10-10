Требующего лекарства для сына со СМА уральца позвали в Минздрав

Требующего лекарства для сына со СМА Бахтина позвали в Минздрав на переговоры

Житель Екатеринбурга Дмитрий Бахтин второй день подряд выходит на пикет в Москве ради трехлетнего сына Миши со спинальной мышечной атрофией (СМА), которому требуются лекарства. Адвокат уральца Юлия Липинская рассказала, что после акции мужчину позвали в Минздрав России на переговоры, ее комментарий привело издание «Подъем».

По данным юриста, представители Минздрава вышли к Бахтину, когда тот стоял у здания ведомства с плакатом. «Сейчас ожидаются еще сотрудники трех департаментов. Начались переговоры», — отметила Липинская.

Адвокат разъяснила, что мужчина вышел к зданию министерства, поскольку в Екатеринбурге проводился федеральный консилиум по вопросу, связанному с его сыном. «Мы считаем, что руководство тоже нам должно пояснить, почему ребенок до сих пор не получил лекарство», — отметила она.

Информацию о том, что уральца пригласили в Минздрав, подтвердила и его супруга. В разговоре с корреспондентом портала Е1 женщина отметила, что Бахтина позвали пройти в здание министерства до приезда полиции, но связи с ним нет. На пикет он вышел без телефона.

9 октября, по сведениям «Подъема», Бахтин проводил одиночный пикет на Красной площади. Тогда его вместе с журналистом одного из изданий задержали и увезли в ОВД Китай-город. Впоследствии обоих отпустили без оформления протоколов.

В сентябре россиянин, у которого ребенок страдает СМА, проводил акцию в центре Москвы. Тогда его задержали и отпустили без составления протокола.

В июле медики пообещали бесплатно выдать Мише Бахтину препарат «Рисдиплам», который нужно принимать пожизненно. Чуть позже свердловский Минздрав внезапно поставил новое условие: мальчик должен пройти через еще один консилиум с участием врачей из трех федеральных центров. Родители ребенка согласились и отправились в Москву.

Два года назад неравнодушные люди собрали 160 миллионов рублей на укол самого дорогого в мире препарата «Золгенсма». Лекарство спасло мальчику жизнь, но не поставило его на ноги.