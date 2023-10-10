Банда из мигрантов и россиянина предстанет перед судом за похищение человека

В Калуге банду из мигрантов и россиянина осудят за похищение человека

В Калуге перед судом предстанут трое граждан Таджикистана и россиянин за похищение человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, четверо мужчин затолкали знакомого таджика в машину и стали угрожать ему ножами и пистолетом, требуя деньги. Мигранта вывезли в соседний город Обнинск, где забрали его автомобиль. После того как мужчину отпустили, он отправился в полицию. Банду задержали.

Мужчин обвиняют в преступлении по пунктам «а», «в», «г», «з» части 2 статьи 126 («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений») УК РФ.