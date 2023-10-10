Сборщики Chevrolet устроили забастовку ради роста зарплат и медицинских пособий

CNBC: 4300 рабочих General Motors в Канаде вышли на забастовку ради пособий

Канадские сборщики Chevrolet присоединились к забастовке рабочих General Motors. За улучшение условий труда выступили более 4300 сборщиков членов профсоюза Unifor, сообщает CNBC.

Рабочие из Канады присоединились к 9200 членам United Auto Workers, которые с 15 сентября бастуют на двух сборочных заводах и 18 центрах по продаже запчастей и дистрибуции GM. Протесты охватили сборочный и штамповочный цеха в канадской провинции Онтарио, которые заняты производством грузовиков Chevrolet Silverado и Chevrolet Equinox, а также двигателей V-6 и V-8.

Члены профсоюза выступают за повышение заработной платы на 40 процентов, отмену тарифной сетки, согласно которой некоторые сотрудники получали меньше других, а также за восстановление медицинских льгот для пенсионеров, увеличение оплачиваемых отпусков и расширение права для сокращенных рабочих. В качестве образца они ссылаются на ранее заключенное аналогичное соглашение с Ford.

Забастовка в Канаде началась после того, как президент Unifor Лана Пэйн заявила о «сопротивлении» со стороны автопроизводителей, с которым столкнулся профсоюз. По ее словам, рабочие не пойдут на сделку, пока представители завода не решат критичные для них вопросы.

Протесты работников автопрома против General Motors, Ford Motor и Stellantis стартовали в США 15 сентября. По оценке банка Goldman Sachs, еженедельный ущерб от прекращения работы автоконцернов может составить 0,05-0,1 процента ВВП.

13 июля о начале забастовки объявила Гильдия киноактеров США. За два месяца до нее прекратили работу сценаристы Голливуда. Представители отрасли требуют повышения зарплаты, отчисления от показов на стриминговых сервисах, а также введения ограничений на использование искусственного интеллекта в кино и на телевидении. Актеры и сценаристы бастуют одновременно впервые с 1960 года.