19-летняя дочь Хайди Клум показала видео в нижнем белье

Популярная манекенщица Лени Клум поделилась видео в откровенном образе. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

19-летняя знаменитость показала фигуру в кружевном нижнем белье черного цвета из ассортимента бренда Intimissimi, амбассадором которого она является. Дочь Хайди Клум позировала с распущенными волосами без макияжа на лице. В то же время от аксессуаров она также отказалась.

Клум разместила ролик в сторис, поэтому у поклонников не было возможности комментировать ее публикацию.

В августе папарацци запечатлели Лени Клум в откровенном наряде на отдыхе с возлюбленным в Италии. Манекенщица была запечатлена в коричневом бикини, которое состояло из топа с треугольными чашками и завязками на шее и стрингов.