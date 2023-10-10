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21:21, 10 октября 2023Мир

В США предрекли Байдену катастрофу в связи с эскалацией в Израиле

Newsweek: война в Израиле обернется катастрофой для Байдена в преддверии выборов
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Эскалация палестино-израильского конфликта обернется катастрофой для президента США Джо Байдена в преддверии выборов, считает обозреватель издания Newsweek Дэниел Буш.

Он отметил, что обострение конфликта может привести к региональной войне, которая поглотит американскую администрацию на несколько недель или месяцев. «Это станет наихудшим внешнеполитическим кризисом для Байдена в период, когда он начинает предвыборную кампанию», — пишет журналист.

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    Марина Совина
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