В США предрекли Байдену катастрофу в связи с эскалацией в Израиле

Newsweek: война в Израиле обернется катастрофой для Байдена в преддверии выборов

Эскалация палестино-израильского конфликта обернется катастрофой для президента США Джо Байдена в преддверии выборов, считает обозреватель издания Newsweek Дэниел Буш.

Он отметил, что обострение конфликта может привести к региональной войне, которая поглотит американскую администрацию на несколько недель или месяцев. «Это станет наихудшим внешнеполитическим кризисом для Байдена в период, когда он начинает предвыборную кампанию», — пишет журналист.