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18:00, 10 октября 2023Среда обитания

Стали известны подробности о новой квартире Димы Билана в центре Москвы

Дима Билан приобрел четырехкомнатные апартаменты в элитном ЖК на Поварской улице

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Стали известны новые подробности о квартире певца Димы Билана, расположенной в центре столицы. Ими поделился Telegram-канал «Звездач».

Согласно информации риелтора Аполлинарии Соколовой, артист приобрел четырехкомнатные апартаменты площадью 183,1 квадратного метра в элитном жилом комплексе (ЖК), находящемся на Поварской улице. «Исходя из параметров купленной недвижимости ее цена составляет не менее 90 миллионов рублей без отделки, но не более 100 миллионов», — сообщила специалист.

О покупке Биланом квартиры в Москве стало известно днем ранее. По словам певца, из окон жилья открывается вид на Красную площадь, а в шаговой доступности расположено музыкальное училище имени Гнесиных, в котором он учился в юности. Артист также отметил, что собирается оборудовать в новой квартире собственную студию звукозаписи.

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    Полина Кислицына
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