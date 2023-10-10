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12:25, 10 октября 2023Силовые структуры

В ФСБ отметили активность международных террористов на Северном Кавказе

Глава НАК Бортников: Запад хочет дестабилизировать ситуацию на Северном Кавказе

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Западные спецслужбы пытаются дестабилизировать ситуацию на Северном Кавказе, там отмечена активность международных террористов. Об этом заявил глава Национального антитеррористического комитета (НАК) и директор ФСБ Александр Бортников, передает ТАСС.

В регионе наблюдается нарастание угроз, направленных на дестабилизацию обстановки на фоне проведения специальной военной операции, отметил он.

В НАК назвали необычным сплав организаторов терроризма на Северном Кавказе — объединяются боевики «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в РФ), украинские спецслужбы и российские неонацисты. Они занимаются пропагандой терроризма и вербовкой новых сторонников в свои ряды.

С 2022 года российские силовики предотвратили 37 терактов, два были совершены.

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    Любовь Ширижик
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