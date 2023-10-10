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07:00, 10 октября 2023Экономика

Российские работодатели увидели пользу в обеденных перерывах

Почти половина работодателей России назвала достаточным 15-минутный перерыв

Фото: Ismail Hamzah / Unsplash

Абсолютное большинство опрошенных представителей бизнеса, представляющих все регионы России, считают, что перерывы на работе повышают эффективность сотрудников. Об этом стало известно по результатам исследования, проведенного сервисами «Работа.ру» и «СберПодбор», материалы которого поступили в распоряжение «Ленты.ру».

Из респондентов, увидевших пользу в обеденных перерывах, 70 процентов отметили, что они поддерживают продуктивность, а 48 процентов признали, что отдохнувшие сотрудники легче переключаются на новые задачи. При этом почти половина опрошенных работодателей (44 процента) сочли оптимальной длительность перерыва от 10 до 15 минут, а еще треть уверены, что сотрудникам и вовсе достаточно отдыха от 5 до 10 минут.

Опрос среди 350 руководителей российских компаний, HR-директоров, рекрутеров, HR-специалистов провели в каждом из округов страны в октябре текущего года.

Ранее стало известно, что Трудовой кодекс страны могут дополнить нормой о сокращении рабочего дня. Соответствующий законопроект направило правительство в Российскую трехстороннюю комиссию. Как напомнили в Госдуме, сейчас из-за невозможности оформить приказ о сокращении рабочего дня работодателям приходится делать это через приказы о простое, а 43 процентам работников при высокой или низкой температуре рабочий день просто не сокращают.

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    Дмитрий Воронин
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