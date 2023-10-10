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14:11, 10 октября 2023Культура

Бюджет нового фильма «Мастер и Маргарита» превысил миллиард рублей

Бюджет новой экранизации «Мастера и Маргариты» превысил миллиард рублей

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Бюджет нового фильма «Мастер и Маргарита» по роману писателя Михаила Булгакова превысил миллиард рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Очень сложная картина, но мы заканчиваем. Сначала у нас был один концепт, потом этом концепт скорректировали серьезно. Наверное, около семи лет это заняло все. На сегодняшний момент бюджет составил 1 миллиард 239 миллионов», — заявил продюсер картины Игорь Толстунов.

В фильме Мастера сыграл актер Евгений Цыганов, а Маргариту — Юлия Снигирь. Роль Воланда исполнил немецкий актер из голливудского фильма «Бесславные ублюдки» — Аугуст Диль. Режиссером киноленты выступил Михаил Локшин.

Изначально кинопроект был известен под названием «Воланд». Однако весной было принято решение поменять название ленты.

Ранее стало известно, что «Мастер и Маргарита» выйдет в прокат 25 января 2024 года.

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