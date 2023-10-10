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12:41, 10 октября 2023Ценности

Россиянам назвали способы выбрать обувь на осень

Стилистка Лена Червова посоветовала выбирать осеннюю обувь на платформе

Фото: Noah Buscher / Unsplash

Стилистка Лена Червова назвала россиянам способы выбрать обувь на осень. Ее комментарий публикует «Секрет фирмы».

В первую очередь эксперт посоветовала обратить внимание на изделия на массивной платформе, которые, по ее словам, являются стильными и практичными. При этом предпочтительно выбирать варианты из искусственных материалов или с лаковым покрытием.

В то же время следует избегать обуви из натуральной кожи, замши и ткани. Данные материалы быстро приходят в негодность из-за контакта с влагой и грязью, пояснила специалистка. Также она призвала тщательно ухаживать за изделиями, очищая их от загрязнений сразу по возвращении домой и покрывая защитными средствами.

Ранее в октябре российский стилист Исмаил Сафиулов назвал устаревшим один популярный вид обуви. По словам эксперта, в текущем сезоне утратили актуальность мужские классические кеды. При этом в качестве модной альтернативы он предложил фасоны в стиле ретро.

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    Алина Гостева
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