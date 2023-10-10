Россиянам назвали способы выбрать обувь на осень

Стилистка Лена Червова посоветовала выбирать осеннюю обувь на платформе

Стилистка Лена Червова назвала россиянам способы выбрать обувь на осень. Ее комментарий публикует «Секрет фирмы».

В первую очередь эксперт посоветовала обратить внимание на изделия на массивной платформе, которые, по ее словам, являются стильными и практичными. При этом предпочтительно выбирать варианты из искусственных материалов или с лаковым покрытием.

В то же время следует избегать обуви из натуральной кожи, замши и ткани. Данные материалы быстро приходят в негодность из-за контакта с влагой и грязью, пояснила специалистка. Также она призвала тщательно ухаживать за изделиями, очищая их от загрязнений сразу по возвращении домой и покрывая защитными средствами.

Ранее в октябре российский стилист Исмаил Сафиулов назвал устаревшим один популярный вид обуви. По словам эксперта, в текущем сезоне утратили актуальность мужские классические кеды. При этом в качестве модной альтернативы он предложил фасоны в стиле ретро.