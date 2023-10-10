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11:30, 10 октября 2023Экономика

Россиян предупредили об ухудшении качества кофе

Менеджер RTC-Trading Рыбенко предупредил об ухудшении качества кофе в России

Фото: Zarak Khan / Unsplash

Из-за падения курса рубля и динамики на мировых рынках российские кофейни могут снизить требования к качеству кофе, чтобы не повышать цены и не терять клиентов. Об этом в комментарии РИА Новости предупредил менеджер по продажам компании-импортера зеленого зерна в Россию RTC-Trading Сергей Рыбенко.

По его словам, поставки по-прежнему будут идти из Центральной Америки, Африки и Азии, предпосылок для смены стран, продающих кофе в Россию, нет. Но все закупки идут в долларах, и купить товар аналогичного качества по тем же ценам в рублях, что в предыдущие годы, стало невозможно.

«Скорее всего, владельцы кофеен будут покупать низкокачественный кофе. Курс сейчас влияет гораздо больше на рынок потребления, чем биржевые котировки арабики и робусты», — объяснил Рыбенко.

Эксперт указал, что в 2020 году цены на арабику находились на уровне 90-100 центов за фунт, а в последние 3-5 месяцев — на уровне 150-160 центов. Стоимость робусты в июне достигала 2,8 тысячи долларов за тонну, хотя в октябре упала до 2,4 тысячи.

В августе на мировых рынках сложился консенсус по поводу дальнейшего роста цен на кофе. К нему привело снижение урожая в Индонезии, которая является четвертым в мире производителем этого продукта. При этом эксперты высказывают опасения по поводу того, что климатические изменения не позволят стране выйти на уровни производства прошлых лет, поэтому негативная ценовая динамика сохранится.

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    Платон Щукин
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