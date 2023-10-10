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13:36, 10 октября 2023Культура

Охлобыстин рассказал о слезах из-за песни маленькой девочки из Донбасса

Актер Иван Охлобыстин вспомнил, как заплакал во время поездки в Донбасс

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Российский актер, писатель и сценарист Иван Охлобыстин вспомнил о том, как заплакал во время поездки в Донбасс. Об этом он рассказал изданию «Аргументы и Факты».

Артист отметил, что не является сентиментальным человеком, однако выступление маленькой девочки в Донбассе довело его до слез. «Этим летом в Донбасс мы ездили с [супругой] Оксаной. Были в Мариупольском театре разбомбленном. Из труппы в 40 человек в живых остались 16. Но они все равно открыли новый сезон. Представили жанровые сценки: женщина с коляской, старики играют в шахматы. И выходит девочка с изумительным голосом и поет: "Ах, как хочется вернуться…" Я заплакал», — поделился воспоминаниями Охлобыстин.

Он отметил, что для него это стало примером «абсолютного служения актера своему народу». «Артист не имеет права в сложные времена уходить от своей аудитории. Потому что она зависит от нас», — добавил актер.

Охлобыстин подчеркнул, что артист должен «утешать и радовать, отвлекать, даже если это выглядит просто дешевой цирковой клоунадой». «Себя я называю шутом его величества народа», — заключил он.

Ранее Иван Охлобыстин оценил действия покинувшего Россию актера театра и кино Анатолия Белого фразой «это мне непонятно».

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    Варвара Кошечкина
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