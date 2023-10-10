Ликсутов рассказал о количестве поездок по Митьковской соединительной ветви

Ликсутов: более 650 тысяч поездок было совершено по новой Митьковской ветви

Более 650 тысяч поездок совершили пассажиры по новой Митьковской соединительной ветви D3 между Останкино и Электрозаводской, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Мы уже видим, как D3 "Ленинградско-Казанский" изменил передвижение по городу: разгружаются метрополитен и автомагистрали, пассажиры строят новые маршруты и выбирают МЦД для поездок по городу. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжим повышать комфорт диаметров, чтобы они становились еще востребованнее для коротких поездок внутри столицы», — рассказал Максим Ликсутов.

D3 «Ленинградско-Казанский» запустили 17 августа. Раньше по Митьковской ветви между Ленинградским и Казанским направлением не ходили городские поезда. К запуску диаметра был реконструирован участок пути и обновлены поезда. Сейчас они едут между Останкино и Электрозаводской без остановок, но в будущем здесь появится новая станция Митьково, а еще заработает Рижская.

На Митьково также будет доступна пересадка на Сокольническую линию метро и БКЛ, а на Рижской будут останавливаться три диаметра — D2 «Курско-Рижский», D3 «Ленинградско-Казанский», D4 «Калужско-Нижегородский», а еще будет организована удобная пересадка на Калужско-Рижскую линию метро и БКЛ.