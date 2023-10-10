Он пережил пять покушений, на него охотятся 20 лет. Что известно о главном организаторе нападения ХАМАС на Израиль?

FT: атаку на Израиль организовал главарь ХАМАС, за которым ЦАХАЛ охотится 20 лет

За нападением на Израиль, унесшего жизни уже свыше 1000 жителей страны, стоит глава военного крыла палестинского движения ХАМАС Мохаммед Дейф. Израильская разведка охотилась за ним свыше 20 лет, пишет The Financial Times.

7 октября, спустя буквально несколько часов после начала беспрецедентной атаки на Израиль, в сети была опубликована видеозапись, предположительно, сделанная Дейфом. Боевик, чье лицо сложно разглядеть в полумраке, объявил о начале операции «Наводнение Аль-Аксы». По его словам, ХАМАС решило положить конец преступлениям против палестинцев и «оргии оккупантов», игнорирующих международное право и резолюции ООН, но пользующихся поддержкой США и других западных стран.

Чтобы враг понял, что он больше не может пировать, не заплатив цену Мохаммед Дейф руководитель военного крыла ХАМАС

Дейф руководит военным крылом ХАМАС с 1990-х и организовал десятки атак

О ранней жизни Мохаммеда Дейфа известно довольно мало. Сообщается, что он родился в 1965 году в лагере для беженцев Хан-Юнис на юге сектора Газы. Его семья была настолько бедна, что ребенком ему пришлось ненадолго оставить учебу, чтобы финансово помочь семье: сначала он с отцом занимался обивкой мебели, потом открыл небольшую птицеферму и подрабатывал водителем, утверждает издание Asharq Al-Awsat.

В 1988 году Дейф окончил Исламский университет Газы, где учился на биологическом факультете. Во время учебы Дейф попробовал себя в качестве актера и даже поучаствовал в нескольких студенческих постановках, сыграв исторических личностей. Там же он увлекся радикальными идеями и возглавил исламистское университетское объединение, близкое к организации «Братья-мусульмане» (признана террористической в России), на основе которой в 1987 году было сформировано ХАМАС.

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

В том же году Дейф, как сообщается, принял участие в первой интифаде, за что провел 16 месяцев в израильской тюрьме. С 1990-х годов он активно участвовал в работе только что созданного военного крыла ХАМАС, бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам». В 2000 году Дейф вновь был арестован палестинской администрацией по просьбе Израиля, но во время второй интифады, по разным данным, то ли был освобожден, то ли сумел сбежать. В 2002 году его назначили главой бригады «аль-Кассам».

Дейф считается ответственным за организацию десятков терактов, похищения израильских солдат, ракетные обстрелы и постройку сети подземных туннелей, с помощью которых на территорию Израиля переправляли боевиков. Кроме того, его называют одним из разработчиков неуправляемых ракет «Кассем», использующихся для обстрелов

Израиль пытался ликвидировать Дейфа с 2001 года

Израильские военные охотились за Дейфом свыше 20 лет, но тот пережил все пять попыток покушений. Так, в 2001 году Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) попыталась убить Дейфа вместе с его заместителем, Аднан аль-Гуль, но потерпела неудачу. В 2002 году израильские военные нанесли удар ракетой Hellfire рядом с автомобилем Дейфа: сидевший на заднем сидении боевик выжил, но лишился глаза и получил серьезное ранение руки.

Rockets are fired from Gaza towards Israel, in Gaza, October 10, 2023. Фото: Mohammed Salem / Reuters

В 2003 году израильские ВВС сбросили бомбу на здание, где находился Дейф — но ударной силы не хватило для полного уничтожения строения. В 2006 году ЦАХАЛ вновь нанес удар по дому Дейфа — он лишился руки и ступни, поэтому теперь вынужден пользоваться инвалидной коляской. Израильские военные затем предприняли еще две попытки ликвидации боевика, в 2014 и 2021 году, но вновь безрезультатно.

Из-за невероятной живучести палестинцы прозвали Дейфа «кошкой с девятью жизнями»

Дейф ведет крайне скрытный образ жизни

В распоряжении широкой общественности всего несколько некачественных фотографий одного из самых разыскиваемых террористов в мире, пишет SCMP. Причем самой недавней из них — 20 лет. Дейф — «мастер маскировки» и не пользуется никакой электроникой, которая могла бы выдать его геолокацию израильским спецслужбам, рассказывал один из членов ХАМАС. В целях конспирации он также часто перемещается, например, останавливаясь всего на одну ночь в доме какого-нибудь сторонника ХАМАС — благодаря применению этой тактики боевик получил прозвище «гость» (араб. Дейф).

Когда в 2011 году у него умерла мать, на ее похороны пришли все руководители ХАМАС, но самого Дейфа там не заметили. По одной из версий, он не пришел из соображений безопасности, по другой — замаскировался под пожилого мужчину

По мнению израильских аналитиков, Дейф вместе с другими лидерами ХАМАС также может укрываться в бункерах и подземных туннелях под стратегически важными местами — больницей Аль-Шифа и офисами ООН, что делает его трудной целью для израильской разведки. У него крайне небольшой круг общения, да и сам он немногословен.

После атаки на Израиль Дейф выбился в высшие эшелоны власти в ХАМАС

Беспрецедентная атака, которая унесла жизни свыше 1000 человек в Израиле и около 600 в ответных ударах по сектору Газа, превратила Дейфа в «бога» в глазах молодежи, отмечает FT со ссылкой на израильских и палестинских аналитиков. При этом сам Дейф не заинтересован в политической борьбе между палестинскими фракциями или внутри ХАМАС, утверждают знакомые с ним собеседники издания.

Глава военного крыла ХАМАС одержим лишь тем, как изменить саму природу израильско-арабского конфликта, используя для этого насилие. Своей главной задачей он видит не создание отдельного государства, а вообще уничтожение Израиля и его замену на арабскую Палестину.