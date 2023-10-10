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08:38, 10 октября 2023Силовые структуры

Россиянин объяснил наличие схрона с оружием защитой от медведей

Подпольный оружейник объяснил наличие стволов защитой от медведей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Красноярском крае полицейские задержали 41-летнего подпольного оружейника у которого нашли схрон оружия. Об этом во вторник, 10 октября, сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации издания, у задержанного в деревне Чулково россиянина обнаружили несколько незарегистрированных стволов, наличие которых он объяснил необходимостью защищаться от медведей. У задержанного переделанный в боевой из охолощенного АК-103, ружье 16-го калибра, гладкоствольное ружье ИЖ-43, а также около 300 боеприпасов различного калибра. Ранее задержанный был судим за незаконную добычу водных биоресурсов.

6 октября в Оренбурге полиция задержала пятерых мужчин, которые покупали стреляющее холостыми патронами оружие, переделывали его в боевое и продавали.

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    Владимир Седов
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