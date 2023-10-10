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20:33, 10 октября 2023Забота о себе

Дерматолог перечислила бесплатные способы сохранить здоровье кожи

Врач Зубрицки: чтобы кожа оставалась молодой, нужно бросить загорать и курить

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Американская дерматолог Линдси Зубрицки дала несколько простых советов людям, которые хотят, чтобы их кожа оставалась молодой. О бесплатных способах сохранить здоровье кожи она рассказала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Прежде всего врач призвала перестать загорать. «И под открытым солнцем, и в солярии. Всякий раз, когда кожа загорает, ультрафиолет повреждает ДНК, его лучи — главные виновники быстрого старения», — подчеркнула она.

Кроме того, продолжила Зубрицки, для сохранения молодости кожи нельзя курить ни вейпы, ни сигареты. «Это вызывает воспалительный ответ в теле и появление ферментов, разрушающих коллаген в коже и способствующих старению», — предупредила она.

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Также она рекомендовала еще один не бесплатный, но доступный способ продлить молодость кожи — регулярно ухаживать за ней и пользоваться солнцезащитными средствами.

Ранее Зубрицки посоветовала тщательнее мыть место за ушами во время приема душа. По словам специалистки, о недостаточной гигиене этой зоны свидетельствует наличие неприятного запаха, который может возникнуть, если потереть кожу.

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    Александра Лисица
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