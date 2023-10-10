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12:31, 10 октября 2023Забота о себе

Дерматолог призвала чаще мыть потайные части тела

Фото: PeopleImages.com – Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Дерматолог Линдси Зубритски посоветовала тщательнее мыть место за ушами во время приема душа. Врач в своем TikTok-видео рассказала, на какие еще потайные части тела нужно обращать больше внимания.

Зубритски объяснила, что независимо от того, как часто и долго люди принимают душ, многие забывают про определенные места на теле. Например, по ее словам, некоторые не моют за ушами. По словам дерматолога, о недостаточной гигиене этой зоны свидетельствует наличие неприятного запаха, который может возникнуть, если потереть кожу.

Вторым местом, которое часто моют недостаточно, врач назвала пупки. Эту область особенно важно тщательно очищать, так как она собирает «пот, мусор, грязь», уточнила специалистка.

Если вы недостаточно чистите пупок, там может образоваться столько мусора, что получится камень, который медики называют омфалолит. Это накопление кожного сала и кератина в пупке

Линдси Зубритскидерматолог
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Наконец, Зубритски посоветовала в душе чистить ногти щеткой, чтобы избавиться от грязи под ними. «В этих частях тела содержатся бактерии, которые при попадании внутрь организма вызывают серьезные инфекции. Лечиться от них приходится антибиотиками», — предостерегла дерматолог.

Ранее пластический хирург Мадина Байрамукова рассказала, как ухаживать за сухой кожей. Первым делом она посоветовала отказаться от травмирующих скрабов.

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    Вера Владзиевская
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