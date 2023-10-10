Стало известно о ночном обстреле Донецка со стороны ВСУ

ВСУ ночью и утром выпустили 15 снарядов по районам Донецка и Гольмовскому

Ночью и утром 10 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли ряд районов Донецка и поселок Гольмовский. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что ВСУ выпустили 11 снарядов в направлении Куйбышевского, Петровского и Киевского районов города и четыре мины — в направлении Гольмовского.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщал, что украинские войска стягивают дополнительные силы на краснолиманское направление. По его словам, дополнительные подразделения ВСУ прибывают в район Серебрянского лесничества и Белогоровки.