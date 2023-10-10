Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:17, 10 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о ночном обстреле Донецка со стороны ВСУ

ВСУ ночью и утром выпустили 15 снарядов по районам Донецка и Гольмовскому
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Ночью и утром 10 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли ряд районов Донецка и поселок Гольмовский. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что ВСУ выпустили 11 снарядов в направлении Куйбышевского, Петровского и Киевского районов города и четыре мины — в направлении Гольмовского.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщал, что украинские войска стягивают дополнительные силы на краснолиманское направление. По его словам, дополнительные подразделения ВСУ прибывают в район Серебрянского лесничества и Белогоровки.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    В США рассказали о проблемах с запущенным Россией модулем МКС

    Крымский мост перекрыли на семь часов

    Нейрохирург назвал вредные для здоровья мозга продукты

    60-летний петербуржец получил тяжелые ожоги из-за освежителя воздуха

    Россиян захотели защитить от подорожания ЖКУ

    Стало известно о ночном обстреле Донецка со стороны ВСУ

    Ивлеева раскрыла простой способ отрастить волосы

    Дипмиссия РФ в Палестине прокомментировала данные о россиянах среди заложников

    Представитель ЦАХАЛ назвал парламент и министерства Газы законными целями

    Известный комик с ТНТ рассказал о запрете участвовать в «Вечернем Урганте»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости