Мать Меладзе заявила об отсутствии информации о продаже дома сына

Мать Константина Меладзе Нелли заявила, что не знает о продаже особняка сына

Мать композитора и бывшего мужа певицы Веры Брежневой Константина Меладзе Нелли заявила, что не знает о продаже дома своего сына за 350 миллионов рублей. Об этом сообщает агентство Regnum.

Во время разговора по телефону с 89-лентей женщиной у корреспондента издания сложилось впечатление, что у той действительно отсутствует информация о продаже особняка площадью 700 квадратных метров в элитном коттеджном поселке «Миллениум парк». «Я ничего о продаже дома не знаю», — ответила Нелли Акакиевна на вопрос о сделке с недвижимостью. Автор публикации отметил, что спустя минуту после начала диалога находившийся рядом с матерью Меладзе неизвестный попросил женщину положить трубку, после чего связь прервалась.

В конце августа Mash сообщил, что Константин Меладзе вновь выставил на продажу дом на Новорижском шоссе. Во вторник, 10 октября, этот же Telegram-канал, ссылаясь на собственные источники, рассказал, что композитор избавился от особняка — покупатель уже внес задаток за недвижимость и оформляет все необходимые документы. Mash также уточнил, что сделка проходит под контролем пожилой матери продюсера Нелли Меладзе. При этом имя нового хозяина дома названо не было.