Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

Движение машин по Крымскому мосту восстановили через 5,5 часа после приостановки

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили через 5,5 часа после запланированной приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на транспортном переходе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — сказано в опубликованном сообщении. Причиной ограничения движения машин на несколько часов стало проведение ремонтно-восстановительных работ.

При этом возобновить движение автомобилей по Крымскому мосту удалось на полтора часа раньше, чем было запланировано изначально. В понедельник, 9 октября, стало известно, что движение автомобилей по нему во вторник, 10 октября, собираются перекрыть на семь часов. В Министерстве транспорта объявили, что автодорожная часть моста будет полностью закрыта с 10 до 17 часов.

В предыдущий раз движение по Крымскому мосту временно остановили в пятницу, 6 октября. За те сутки соответствующая мера принималась дважды.