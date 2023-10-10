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15:51, 10 октября 2023Среда обитания

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

Движение машин по Крымскому мосту восстановили через 5,5 часа после приостановки
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили через 5,5 часа после запланированной приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на транспортном переходе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — сказано в опубликованном сообщении. Причиной ограничения движения машин на несколько часов стало проведение ремонтно-восстановительных работ.

При этом возобновить движение автомобилей по Крымскому мосту удалось на полтора часа раньше, чем было запланировано изначально. В понедельник, 9 октября, стало известно, что движение автомобилей по нему во вторник, 10 октября, собираются перекрыть на семь часов. В Министерстве транспорта объявили, что автодорожная часть моста будет полностью закрыта с 10 до 17 часов.

В предыдущий раз движение по Крымскому мосту временно остановили в пятницу, 6 октября. За те сутки соответствующая мера принималась дважды.

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    Полина Кислицына
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