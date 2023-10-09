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10:59, 9 октября 2023Среда обитания

Названа дата приостановки движения по Крымскому мосту

Минтранс: движение по Крымскому мосту приостановят 10 октября
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Движение автомобилей по Крымскому мосту вновь будет приостановлено 10 октября. Дату ввода ограничений назвало Министерство транспорта (Минтранс) в своем Telegram-канале.

Движение будет перекрыто в течение семи часов. «На автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 10:00 до 17:00», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что причиной приостановки движения стало проведение ремонтно-восстановительных работ. Минтранс также призвал водителей заранее планировать поездки и следить за новой информацией.

В последний раз движение по Крымскому мосту временно остановили в пятницу, 6 октября. За сутки такая мера принималась дважды. О первой приостановке сообщили в 18:50, однако менее чем через час движение восстановили. Во второй раз ограничения ввели около 22:00. Причины такого решения не уточнялись.

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    Александра Качан
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