В Нижегородской области заработала система экомониторинга

В Нижегородской области начала работать система экомониторинга

Система экомониторинга начала работать в тестовом режиме в Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Система собирает данные с четырех стационарных постов. Они находятся в Нижнем Новгороде, Богородске, Кстове и на Бору. Планируется разместить еще четыре до конца 2023 года. Кроме того, в настоящее время устанавливается 50 малогабаритных станций.

Губернатор добавил, что следующим этапом станет внедрение системы мониторинга водных объектов.

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