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17:56, 10 октября 2023Моя страна

В Нижегородской области заработала система экомониторинга

В Нижегородской области начала работать система экомониторинга

Фото: Hans Reniers / Unsplash

Система экомониторинга начала работать в тестовом режиме в Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Система собирает данные с четырех стационарных постов. Они находятся в Нижнем Новгороде, Богородске, Кстове и на Бору. Планируется разместить еще четыре до конца 2023 года. Кроме того, в настоящее время устанавливается 50 малогабаритных станций.

Губернатор добавил, что следующим этапом станет внедрение системы мониторинга водных объектов.

Ранее сообщалось, что в Казани состоится V Всероссийский лидер-форум «Аддитивные технологии — новая реальность». Мероприятие о 3D-технологиях в промышленности пройдет с 20 по 21 ноября.

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    Алиса Удовик
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