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19:09, 10 октября 2023Мир

Эрдоган заявил о намерении обсудить с Путиным палестино-израильский конфликт

Эрдоган заявил, что обсудит с Путиным палестино-израильский конфликт во вторник

Фото: Murat Cetinmuhurdar / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении обсудить с российским лидером Владимиром Путиным обстановку в зоне палестино-израильского конфликта, передает ТАСС.

«Я ранее провел телефонные переговоры с руководителями Палестины, Израиля, Египта, Ливана, Катара, Малайзии. Сегодня я проведу переговоры с господином Путиным. Будет также беседа с [генсеком ООН Антониу] Гутерришем», — рассказал политик.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вмешался в урегулирование ситуации между Израилем и Палестиной, дабы избежать очередного витка эскалации насилия в регионе, именно поэтому он вступил в переговоры с лидерами обоих стран.

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    Виктория Кондратьева
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