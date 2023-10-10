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10:41, 10 октября 2023Мир

Эрдоган вмешался в переговоры по конфликту Палестины и Израиля

Hürriyet: Эрдоган вмешался в урегулирование ситуации между Израилем и Палестиной

Фото: Ahmed Zakot / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вмешался в урегулирование ситуации между Израилем и Палестиной, дабы избежать очередного витка эскалации насилия в регионе, именно поэтому он вступил в переговоры с лидерами обоих стран. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает газета Hürriyet.

«Эрдоган вчера уже вмешался в процесс. [Эрдоган]— лидер, который может встречаться с представителями обеих стран. В любом случае, если речь идет о такой миссии, подход Анкары, рекомендующий сторонам сдержанность, был принят для того, чтобы сыграть ту роль, которую от нее ожидают» — говорится в публикации.

Ранее Эрдоган заявил, что подход Израиля, игнорирующий основные права палестинцев, угрожает его собственному народу. По словам политика, международное сообщество не выполнило обещания, данные палестинцам, и это сыграло роль в обострении конфликта. Эрдоган уточнил, что Турция признает государство Израиль с 1949 года и поддерживает с ним дипломатические отношения. По мнению турецкого президента, без создания независимого суверенного палестинского государства со столицей в Иерусалиме в границах 1967 года мир в регионе невозможен.

Ранее турецкий президент призвал к снижению напряженности между Израилем и Палестиной. 7 октября Израиль объявил о начале операции «Железные мечи» после массового ракетного обстрела территории еврейского государства.

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    Виктория Кондратьева
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