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23:02, 9 октября 2023Мир

Эрдоган заявил об ошибочном подходе Израиля к правам палестинцев

Эрдоган: подход Израиля к правам палестинцев угрожает его собственному народу
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Подход Израиля, игнорирующий основные права палестинцев, угрожает его собственному народу, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет РИА Новости.

По словам политика, международное сообщество не выполнило обещания, данные палестинцам, и это сыграло роль в обострении конфликта. Эрдоган уточнил, что Турция признает государство Израиль с 1949 года и поддерживает с ним дипломатические отношения. По мнению турецкого президента, без создания независимого суверенного палестинского государства со столицей в Иерусалиме в границах 1967 года мир в регионе невозможен. Он заявил об ошибочной политике Израиля по отношению к палестинцам.

«Очевидно, что проблему в регионе нельзя решить, постоянно притесняя палестинский народ и конфискуя его дома и земли. Такой подход приведет к разочарованию в поисках мира», — добавил он. Эрдоган подчеркнул, что подход Израиля игнорирует основные права палестинского народа и это угрожает самому государству. «Мы также выступаем против случайных действий в отношении израильского гражданского населения», — указал он.

Ранее Эрдоган призвал к снижению напряженности между Израилем и Палестиной.

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    Марина Совина
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