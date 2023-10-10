Стало известно о расколе единства ЕС из-за конфликта между Израилем и Палестиной

Politico: конфликт между Израилем и Палестиной уже расколол единство Евросоюза

Конфликт между Израилем и палестинскими группировками уже обозначил первые трещины в единстве Европейского союза (ЕС), пишет Politico со ссылкой на источник.

По словам автора, ситуация может усугубиться на экстренной встрече глав МИД стран ЕС, которая пройдет во вторник, 10 октября. Издание отметило, что конфликт Израиля и Палестины — одна из самых противоречивых проблем для Евросоюза. «Внутриевропейские разногласия по этой теме почти так же стары, как сам конфликт», — подчеркнул европейский дипломат на условиях анонимности.

Как указала газета, среди стран ЕС есть раскол относительно европейской помощи региону. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи заявил, что Еврокомиссия (ЕК) заморозит выделение 691 миллиона евро помощи палестинской автономии. При этом еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич отметил, что гуманитарная помощь ЕС нуждающимся палестинцам будет поставляться столь долго, сколько потребуется.

Как указали журналисты, позже ЕК сделала официальное обращение: будет пересмотр проектов помощи палестинской автономии. Автор подчеркнул, что это заявление не добавило ясности, какая часть помощи ЕС будет остановлена, а какая сохранена.

Ранее стало известно, что в ходе операции на территории Израиля были захвачены в плен свыше 35 израильских военных и поселенцев.