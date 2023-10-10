В ЕС заявили о необходимости продолжать оказывать помощь Палестине

Глава Евросовета Мишель: Евросоюз должен продолжать оказывать помощь Палестине

Евросоюзу необходимо продолжать оказывать помощь Палестине, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Об этом он написал в социальной сети Х (бывший Twitter).

При этом это заявление стало четвертым вариантом позиции ЕС по вопросам оказания помощи Палестине, все они были высказаны за последние 10 часов.

Как уточнил Мишель, ничто не может оправдать «ужасные террористические атаки, совершенные ХАМАС против Израиля и его народа». Он указал на то, что Израиль имеет право защищать себя. По мнению политика, любая его военная операция должна проводиться в соответствии с международным правом.

«Мы не должны отрезать столь необходимую помощь развитию и гуманитарную помощь палестинцам. Это может быть использовано ХАМАС и приведет к усилению напряженности в регионе», — подчеркнул он.

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что палестинцы имеют право защищаться от атак Израиля и террора поселенцев.