Мужчина 20 раз симулировал сердечный приступ в ресторанах ради бесплатной еды

В Испании мужчина симулировал сердечный приступ ради бесплатной еды в ресторанах

50-летний уроженец Литвы симулировал сердечный приступ по меньшей мере в 20 ресторанах Испании, чтобы не оплачивать счета. Об этом сообщает The Sun.

Во всех заведениях ради бесплатной еды мужчина устраивал одну и ту же сцену: притворялся, что падает в обморок, и ложился на пол. По словам одного из обманутых владельцев ресторанов, перед тем как сымитировать приступ, литовец выпил у него в заведении несколько стаканов виски и съел салат оливье.

Вскоре после того, как обман был раскрыт, фотографию мужчины разослали большому количеству ресторанов. «Мы все получили предупреждение с его фотографией, в котором говорилось, чтобы мы были осторожны и не обслуживали его», — говорит работник одного из заведений.

Позже литовцу выписали два штрафа за совершение правонарушений. Речь шла о незначительных суммах, однако мужчина отказался их выплачивать. В результате его заключили в тюрьму на 42 дня. Теперь владельцы ресторанов планируют подать на мужчину совместную жалобу, которая может привести к его тюремному заключению на срок до двух лет.

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